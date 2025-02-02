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الرئيس الإيراني: نعمل لتعزيز معرفتنا وقدراتنا العسكرية للدفاع عن بلدنا وليس لغزو الآخرين

Lebanon 24
02-02-2025 | 05:04
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