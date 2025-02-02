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أخبار عاجلة
"لبنان 24": دبابة "ميركافا" إسرائيليّة تمركزت خلف الساتر الترابيّ عند مدخل الحيّ الغربي لبلدة حولا
Lebanon 24
02-02-2025
|
07:24
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