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الشيخ نعيم قاسم: نحن كحزب الله وكمقاومة إسلامية صبرنا كل هذه الفترة لأننا نريد أن تأخذ الدولة وقتها لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
02-02-2025 | 11:39
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الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: على الدولة اللبنانية الضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها
lebanon 24
02/02/2025 20:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار يعني فقط جنوب نهر الليطاني والدولة مسؤولة للمتابعة مع الرعاة لكف يد إسرائيل وتثبيت الاتفاق
lebanon 24
02/02/2025 20:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار هو آلية تنفيذية للقرار 1701 وليس قائما بذاته
lebanon 24
02/02/2025 20:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: وافقنا على وقف إطلاق النار لأنه مُعتدى علينا والمعتدي طلب وقف اعتداءه بشروط ووافقنا على وقف الاعتداء لأننا لا نريده في الأصل ولم نقرر الحرب في البداية
lebanon 24
02/02/2025 20:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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