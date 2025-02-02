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قاسم: دفن السيد حسن نصرالله سيتم في قطعة ارض بين طريقي المطار القديم والجديد بينما الشهيد السيد هاشم صفي الدين سيتم دفنه في بلدته دير قانون جنوب لبنان

Lebanon 24
02-02-2025 | 11:56
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