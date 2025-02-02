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عدوان: هناك نواب من حزب الله ما زالوا يتحدثون عن استمرار المقاومة في وقت على الحكومة الجديدة أن تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار وتمنع وجود أي سلاح غير شرعي (الجديد)

Lebanon 24
02-02-2025 | 13:58
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