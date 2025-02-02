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٥ جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بعامود كهربائي على بولفار البحصاص (التحكم المروري)

Lebanon 24
02-02-2025 | 16:32
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