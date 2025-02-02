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برنامج الأغذية العالمي: الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة مع عودة النازحين إلى شمال القطاع

Lebanon 24
02-02-2025 | 17:25
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