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برنامج الأغذية العالمي: الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة مع عودة النازحين إلى شمال القطاع
Lebanon 24
02-02-2025
|
17:25
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