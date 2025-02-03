Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: جيراننا هم الأولوية ونريد تعزيز علاقاتنا معهم في كافة المجالات

Lebanon 24
03-02-2025 | 01:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
lebanon 24
03/02/2025 11:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الأعداء لن يستطيعوا تركيعنا
lebanon 24
03/02/2025 11:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يزور العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في القمة الـ 11 لقادة الدول الثماني الإسلامية النامية
lebanon 24
03/02/2025 11:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نعمل لتعزيز معرفتنا وقدراتنا العسكرية للدفاع عن بلدنا وليس لغزو الآخرين
lebanon 24
03/02/2025 11:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:33 | 2025-02-03
04:17 | 2025-02-03
04:07 | 2025-02-03
03:57 | 2025-02-03
03:49 | 2025-02-03
03:49 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24