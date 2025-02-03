الرئيس عون: مطلوب منكم كقضاء اداري أن تحموا حقوق الدولة وحقوق المواطنين على حد سواء ولا تتأثروا بالشائعات وحملات التجني ولتكن قراراتكم مرضاة لضميركم وليس لأحد

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