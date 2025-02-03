Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: لن يفوز أحد في أي حرب تجارية

Lebanon 24
03-02-2025 | 04:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: الصين ستكون المستفيد إذا بدأت الحرب التجارية بيننا وبين أميركا
lebanon 24
03/02/2025 13:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرق عن مسؤول أوروبي: نحن بحاجة إلى الحفاظ على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
lebanon 24
03/02/2025 13:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي "فرض احترامه" في حال تعرضه لـ"هجوم" تجاري
lebanon 24
03/02/2025 13:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي: أوروبا في حاجة إلى الولايات المتحدة والولايات المتحدة في حاجة إلينا
lebanon 24
03/02/2025 13:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:50 | 2025-02-03
06:35 | 2025-02-03
06:19 | 2025-02-03
06:12 | 2025-02-03
05:57 | 2025-02-03
05:57 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24