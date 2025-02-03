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مولوي: أعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات

Lebanon 24
03-02-2025 | 05:57
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