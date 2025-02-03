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المدير التقني لـ"ميتا": عام 2025 سيكون عاما حاسما في خطط الشركة بشأن العالم الافتراضي "الميتافيرس"

Lebanon 24
03-02-2025 | 08:16
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