مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: هناك خطط وأعمال تنفذ على الأرض داخل مخيمات الضفة الغربية لفتح طرق جديدة تسمح بحركة سهلة للقوات الإسرائيلية مستقبلا

Lebanon 24