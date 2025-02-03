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الرئيس عون أمام وفد الاتحاد اللبناني لكرة السلة: انتصاراتكم جعلت من حضور لبنان على الساحة العالمية مصدر فخر وأنا ملتزم بدعمكم من أجل رفع مستوى الرياضة وحمايته

Lebanon 24
03-02-2025 | 08:58
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