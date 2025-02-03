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النائبة الأميركية رشيدة طليب: لا يمكن الاستمرار في قصف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وتسمون ذلك وقفا لإطلاق النار

Lebanon 24
03-02-2025 | 10:12
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