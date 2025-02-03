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رويترز: خاما برنت والأميركي يسجلان خسارة والبيزو المكسيكي يرتفع أمام الدولار بعد تصريح رئيسة المكسيك بشأن تعليق الرسوم الجمركية لمدة شهر

Lebanon 24
03-02-2025 | 10:56
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