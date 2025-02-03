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وزير الخارجية الأميركي في مقابلة مع فوكس نيوز: يجب ممارسة مزيد من الضغوط على إيران حتى تتوقف عن الأنشطة التي تقوم بها

Lebanon 24
03-02-2025 | 23:06
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