Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء الاسرائيلي التقى مستشار الأمن القومي الأميركي ومبعوث ترامب للشرق الأوسط

Lebanon 24
03-02-2025 | 23:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: مبعوث ترامب للشرق الأوسط يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس
lebanon 24
04/02/2025 12:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ومستشار الرئيس جو بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/02/2025 12:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل ستبدأ الإثنين بلقاء نتنياهو ومبعوث ترامب للشرق الأوسط
lebanon 24
04/02/2025 12:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يتوجه إلى أميركا غدا للقاء ترامب
lebanon 24
04/02/2025 12:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:18 | 2025-02-04
05:07 | 2025-02-04
05:06 | 2025-02-04
05:00 | 2025-02-04
04:59 | 2025-02-04
04:52 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24