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ليبرمان: أولويات نتنياهو تتمحور حول أمر واحد فقط هو نجاة الائتلاف الحكومي

Lebanon 24
04-02-2025 | 01:02
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