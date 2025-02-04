Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون: لا يجوز إساءة استعمال الحرية تفاديًا لحصول خلل كبير وحصانة المحامين ليست لمخالفة القوانين وسوء استعمالها يضرّ بسمعة المحامي وكرامة نقابته

Lebanon 24
04-02-2025 | 02:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون لوفد نقابة المحامين في بيروت: ‏أنتم الجناح المكمِّل لعمل القضاء
lebanon 24
04/02/2025 12:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لوفد نقابة المحامين في بيروت: أنتم الجناح المكمِّل لعمل القضاء وعليكم مسؤولية المشاركة بتحقيق العدالة لأن القضاء والأمن هما الأساس في استكمال قيام دولة الحقّ والقانون
lebanon 24
04/02/2025 12:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية: لا يجوز لأي فريق خارجي أن يتدخّل في عملية تشكيل الحكومة ونحن على ثقة بالرئيس المكلف
lebanon 24
04/02/2025 12:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين تعلن تعليق العمل اليوم الخميس أمام كافة المحاكم والنيابات حداداً على شهداء مجزرة طمون
lebanon 24
04/02/2025 12:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:18 | 2025-02-04
05:07 | 2025-02-04
05:06 | 2025-02-04
05:00 | 2025-02-04
04:59 | 2025-02-04
04:52 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24