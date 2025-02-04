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النائب نبيل بدر: تشكيل الحكومة يجب ان يكون بالتشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولكن على الأخير ان يقف عند خاطر الكتل السياسية فهي من ستمنحه الثقة

Lebanon 24
04-02-2025 | 04:29
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