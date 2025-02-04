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المتحدث باسم "الأونروا": الوضع المالي للوكالة "سيء للغاية" ومن المتوقع أن يتدهور

Lebanon 24
04-02-2025 | 05:00
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