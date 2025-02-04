Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة الطيران المدني السعودية: السماح للشركات الأجنبية المشغلة للرحلات الخاصة بنقل الركاب داخليا بدءا من أول أيار

Lebanon 24
04-02-2025 | 05:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية: بعد التنسيق بين الجانبين السوري والأردني تقرر السماح للسيارات بالتنقل بين البلدين لنقل الركاب فقط
lebanon 24
04/02/2025 17:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الطيران المدني السورية: إلى الآن لا يوجد حظر للطيران الإيراني فوق سوريا
lebanon 24
04/02/2025 17:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني: تنسيق مستمر مع هيئة الطيران السوري لإرسال وقد لتقييم الحالة الفنية لمطار دمشق الدولي
lebanon 24
04/02/2025 17:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا: نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق
lebanon 24
04/02/2025 17:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:00 | 2025-02-04
09:48 | 2025-02-04
09:35 | 2025-02-04
09:19 | 2025-02-04
09:18 | 2025-02-04
09:14 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24