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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: وزارة الخارجية تمضي قدما بمجموعتين كبيرتين من أوامر الأسلحة المقدمة لإسرائيل

Lebanon 24
04-02-2025 | 07:14
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