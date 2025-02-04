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الرئيس عون تلقّى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني جرى خلاله التركيز على أهمية العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة

Lebanon 24
04-02-2025 | 10:24
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