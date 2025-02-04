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طائرات الاحتلال المسيّرة تلقي قنابل متفجرة على المنازل في مخيّم جنين

Lebanon 24
04-02-2025 | 18:11
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