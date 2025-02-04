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مبعوث ترامب للشرق الأوسط: ترامب يخبر الشرق الأوسط أنه سيغير الطريقة التي اتبعت خلال 50 عاما الماضية ولم تنجح

Lebanon 24
04-02-2025 | 23:59
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