Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة ستبحث وضع خطط بالتنسيق مع مصر لإعادة دوران عجلة الحياة في غزة

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني فلسطيني لسكاي نيوز عربية: السلطة الفلسطينية تتهم الحكومة الإسرائيلية بتسهيل تمويل الجماعات المسلحة في جنين وإمدادها بالسلاح لإشاعة الفوضى
lebanon 24
05/02/2025 11:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني لـ"بلومبرغ": الحكومة الفلسطينية تخطط لإعادة إعمار غزة بمساعدة من الولايات المتحدة والسعودية
lebanon 24
05/02/2025 11:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة: واجبنا كدول عربية دعم الوفاق الفلسطيني وصولا لإنهاء الانقسام
lebanon 24
05/02/2025 11:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر من فريق ترامب لسكاي نيوز عربية: مبعوث الرئيس المنتخب لشؤون الرهائن آدم مولر زار إسرائيل و مصر و الأردن
lebanon 24
05/02/2025 11:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:40 | 2025-02-05
04:27 | 2025-02-05
04:23 | 2025-02-05
04:12 | 2025-02-05
04:08 | 2025-02-05
04:07 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24