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النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي: الفلسطينيون سيبقون في أرضهم وترمب لن يبقى في البيت الأبيض إلى الأبد

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:34
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