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أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:53
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