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الرئيس عون: تلعب جمعية المقاصد دورًا وطنيًا بامتياز، وقد تمكنت من تجاوز الأزمات الاقتصادية بفضل الثقة الكبيرة التي تحظى بها في خدمة لبنان

Lebanon 24
05-02-2025 | 03:16
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