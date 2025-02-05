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الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت: أنا على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف، وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد على المعايير والمبادئ التي حددناها

Lebanon 24
05-02-2025 | 03:16
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