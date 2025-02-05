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مصر تدعو للمضي في مشروعات التعافي المبكر في غزة بدون خروج الفلسطينيين من القطاع

Lebanon 24
05-02-2025 | 03:52
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