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وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة السعي للتوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية عبر "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

Lebanon 24
05-02-2025 | 03:53
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