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الرئيس الفلسطيني يغادر إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني (العربية)

Lebanon 24
05-02-2025 | 04:00
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