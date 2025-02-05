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وزير الخارجية الروسي يصف تصريحات ترامب بشأن غزة بأنها "مظهر من مظاهر ثقافة الإلغاء الغربية"

Lebanon 24
05-02-2025 | 04:05
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