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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوجه اليوم إلى عمّان للقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني (الشرق)
Lebanon 24
05-02-2025
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05:10
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