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الخارجية المصرية: وزير الخارجية يؤكد أهمية تولي السلطة الفلسطينية مهامها بقطاع غزة كجزء من الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
05-02-2025 | 05:11
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