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"إن.بي.سي نيوز": البنتاغون يضع خططًا لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا بعد تصريحات ترامب

Lebanon 24
05-02-2025 | 05:30
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