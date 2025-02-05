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هيئة البث الإسرائيلية: العملية العسكرية في شمال الضفة ستستمر خلال رمضان

Lebanon 24
05-02-2025 | 06:02
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