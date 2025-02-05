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أخبار عاجلة
القضاء التونسي يحكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بـ35 عاما (الحرة)
Lebanon 24
05-02-2025
|
07:45
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