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حكومة طالبان الأفغانية: خطة ترامب لإعادة توطين سكان قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

Lebanon 24
05-02-2025 | 07:51
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