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الرئيس عون خلال لقائه وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفانية: لبنان يتطلع إلى وقوف الاتحاد الاوروبي الى جانبه لتطبيق بنود اتفاق وقف النار

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:16
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