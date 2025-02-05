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اليونيفيل: إسرائيل لم تنسحب بعد من كل مناطق القطاع الشرقي جنوب لبنان

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:31
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