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الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني بحث مع ولي العهد السعودي تطورات المنطقة لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:37
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