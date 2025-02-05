Advertisement

أخبار عاجلة

الأرجنتين تعلن أنها ستنسحب من منظمة الصحة العالمية (العربية)

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة علاقة الهواتف بالإصابة بالسرطان
lebanon 24
05/02/2025 19:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: قلقون من العنف المستمر في مدينة منبج السورية
lebanon 24
05/02/2025 19:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"إجراءات طارئة" في منظمة الصحة العالمية.. ما علاقة ترامب؟
lebanon 24
05/02/2025 19:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار ترمب الانسحاب منها.. منظمة الصحة العالمية تُطالب بالضغط على أميركا
lebanon 24
05/02/2025 19:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:48 | 2025-02-05
12:44 | 2025-02-05
12:43 | 2025-02-05
12:43 | 2025-02-05
12:42 | 2025-02-05
12:42 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24