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رئيس وزراء أيرلندا: نحتاج للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وسلام دائم ليتمكن الناس من العودة وبناء منازلهم

Lebanon 24
05-02-2025 | 10:33
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