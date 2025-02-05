Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: اختياري لهذه المرحلة هو عدم توزير الحربيين والمرشحين للانتخابات واخترت تغليب فعالية العمل الحكومة على مخاطر التجاذبات

Lebanon 24
05-02-2025 | 11:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: أبرز معيار لتشكيل الحكومة هو فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات
lebanon 24
05/02/2025 22:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية في خلال لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام: لتغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة والسير في الإصلاحات الضرورية
lebanon 24
05/02/2025 22:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بعد لقائه غوتيريش: مستمرون بالعمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
lebanon 24
05/02/2025 22:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام من قصر بعبدا: سنعمل 24 على 24 ساعة لإنجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الإنقاذية المطلوبة والأجواء أكثر من إيجابيّة
lebanon 24
05/02/2025 22:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:37 | 2025-02-05
15:37 | 2025-02-05
15:36 | 2025-02-05
15:36 | 2025-02-05
15:28 | 2025-02-05
15:20 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24