معلومات "لبنان24": البحث بشأن الحقائب والأسماء الوزارية سيُستكمل يوم غدٍ وليس معروفاً حتى الآن ما إذا كان سلام سيزور بعبدا يوم غدٍ الخميس للقاء آخر مع عون

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