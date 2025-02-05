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البيت الأبيض: الرئيس ترمب يريد إحلال السلام في الشرق الأوسط ولكن هذا لا يعني نشر جنود هناك
Lebanon 24
05-02-2025
|
13:24
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